Детский омбудсмен Зауралья: "Стрельба в Шадринске не связана с другими подобными инцидентами в российских школах"

Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина сообщила, что инцидент в шадринской школе, где ученица 7 класса расстреляла своих одноклассников, никак не связан с подобными событиями в других российских школах, об этом пишет RT.

Как отметила Лопатина, всем пострадавшим детям была незамедлительно оказана медицинская помощь, с другими детьми работает психолог.

"Я хочу сказать, что случай не связан с теми событиями, которые ранее происходили в России. Мотивы были совершенно иные. Обстоятельства выясняются. Девочка, которая является основным действующим лицом, не интересовалась аналогичными инцидентами, не связывала то, что она делала, с тем, что происходило в других регионах и за рубежом", - сказала Лопатина.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в Шадринске в школе №15 13-летняя школьница устроила стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Пострадали семь детей, у одного из них - травма головы, его из школы увезли на "скорой", сейчас ребенок находится дома. Стрелявшую задержали.