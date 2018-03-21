Медведева никто не слушается. Госдума хочет обязать госкомпании перечислять 50% дивидендов в бюджет

Депутаты Госдумы фракции "Справедливая Россия" внесли в "нижнюю палату" проект закона о норме отчисления дивидендов для госкомпаний, 50% которых принадлежит государству. В пользу бюджета они должны перечислять не менее половины от чистой прибыли, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас аналогичная норма установлена распоряжением Правительства. Депутаты предлагают закрепить ее на уровне федерального закона, так как компании не исполняют свои обязательства по дивидендам.

"Дивидендная политика – наболевшая тема, в которой наше правительство "плавает", как беспомощный двуликий Янус. С одной стороны, с 2016 г. Минфин рекомендует госкомпаниям выплачивать те же 50%. С другой, это правило со множеством исключений. Они делаются для госбанков, естественных монополий, плюс всегда есть непрозрачная магическая отговорка – "обширная инвестиционная программа" компании. В итоге крупнейшие и богатейшие корпорации отчисляют основному собственнику, то есть государству, в лучшем случае, до 30% прибыли", - приводит пресс-служба партии слова лидера, автора проекта Сергея Миронова.

На протяжении последних пяти лет недоимки с госкомпаний в среднем составляют около 300 млрд руб., подсчитали в "Справедливой России".

В проекте федерального бюджета на трехлетний период заложен доход от дивидендных выплат в 1,3 трлн руб., напоминают авторы инициативы. Однако по расчетам Счетной палаты, эти ожидания Минфина завышены вдвое, почти на 700 млрд.



"Для того, чтобы хотя бы исполнять бюджет, выполнять социальные обязательства государства, нам необходимо уйти от рекомендаций и исключений. И на уровне федерального закона повысить соответствующий финансовый норматив, без всяких оговорок. Тогда и правительству не надо будет лукавить, и деньги гарантированно получим", - отмечает Миронов.