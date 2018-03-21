Школьники Волоколамского района могли отравиться газом с полигона "Ядрово"

В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили факт выброса газа на полигоне "Ядрово", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Местные власти опровергли информацию о распылении газового баллончика в школе №2, где пострадали около 40 школьников. Напомним, ранее сообщалось, что из-за распыления газового баллончика 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте.

По данным пресс-службы администрации, в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Источник газа выявлен и ликвидирован. При этом школы и детские сады работают в штатном режиме.

"Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут", - отметил собеседник агентства.

Как сообщало Накануне.RU, 3 марта в Волоколамске более 5 тысяч человек (население города – 20 тысяч человек) вышли на митинг против мусорного полигона "Ядрово". Власти Волоколамского района Московской области ввели режим ЧС на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Власти Подмосковья решили подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

В Сети также опубликована петиция с требованием закрыть полигон ТБО "Ядрово", которую уже подписали более 100 тыс. человек.

"В Волоколамском районе люди начали задыхаться! От выбросов свалочных газов у населения появляются серьёзные проблемы со здоровьем. В округе живет много пожилых людей, ветераны Великой Отечественной Войны, их здоровье подвергается ещё большей опасности. А сколько маленьких детей мучаются от этого, страшно подумать. Администрация города ничего не предпринимает, и, видимо, не хочет. Завозы мусора продолжаются",- говорится в тексте петиции.

Местные жители считают, что "если не закрыть эту свалку сейчас, то от ядовитых газов могут умирать люди".