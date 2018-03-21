Администрация Челябинска отказала в проведении пикета против полигона ТБО в Полетаево. Организаторам протестной акции в мэрии сообщили, что все площадки в городе в это время заняты.

"Я сам вновь подам в следующий понедельник уведомление на новый пикет, одновременно с уведомлением на пикет будет подано исковое заявление в суд", - рассказали Накануне.RU организатор пикета Юрий Черкасов.

Кроме того, он намерен 24 марта провести одиночный пикет.

Как уже сообщало Накануне.RU, организаторы планировали провести пикет против полигона ТБО в Полетаево 24 марта в сквере Андреевского. На пикете планировалось раздавать информационные листовки об опасности данного полигона, а также провести сбор подписей за запрет его строительства.