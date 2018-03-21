Югра отмечает международный день лесов

Сегодня Югра присоединилась к проведению международного дня лесов. В повестке - всероссийский день знаний о лесе: лесоводы автономного округа поделятся своим опытом с югорскими школьниками и студентами и познакомят их с лесными профессиями, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В Югорском государственном университете первый заместитель департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов прочитает лесную лекцию о лесах и лесном хозяйстве округа, а в школах города пройдут уроки "Лес – наше богатство" и "Не шути с огнем".

Специалисты лесного хозяйства региона отмечают, мероприятия ко дню знаний о лесе школы и вузы автономного округа поддерживают охотно. Школьники и студенты участвуют в викторинах, конкурсах, живо интересуются у лесничих особенностями произрастающих в Югре пород деревьев, узнают, в каких вузах страны можно получить "лесное" образование, а также какими качествами и навыками должен обладать будущий специалист лесного хозяйства.

Напомним, международный день лесов был объявлен на 23-м съезде Генеральной ассамблеи ООН в 1971 г.по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства. Дата была выбрана неслучайно: в 20-е числа марта в Северном полушарии Земли наступает весеннее равноденствие, а в Южном полушарии – осеннее.

В нашей стране всероссийский день знаний о лесе проводится ежегодно с 2013 г. В этом году единый день знаний о лесе стал ключевым мероприятием большого всероссийского просветительского проекта "Лесники открывают двери". Югра активно поддерживает проект: в округе прошли 58 разнообразных по форме и содержанию мероприятий (уроки, лекции, экскурсии, профориентационные встречи, мастер-классы по обработке древесины), участниками которых стали порядка 2 тыс. югорчан.

Отметим, что Югра обладает большими природными богатствами – большая часть территории автономного округа (почти 29 млн. га) покрыта лесной растительностью. Лесистость округа составляет около 53,9%. Общий запас древесины в лесах округа составляет 3,1 млрд. кубометров.

На сегодняшний день к системе лесного хозяйства Югры профессиональное отношение имеют свыше 10 тыс. югорчан. Это те, кто работает в лесном хозяйстве, лесной промышленности, а также занимается надзором и контролем в этой области. В школьных лесничествах задействовано более 1 тыс. 200 юных югорчан. В лесохозяйственных и природоохранных мероприятиях ежегодно принимают участие порядка 50 тыс. югорчан, из которых 5 тыс. – дети.

Всероссийская общественная осенняя акция "Живи, лес", 2016 г.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре заботятся о лесном богатстве: в прошлом году регион заслужил статус "Лучшего субъекта Российской Федерации в сфере охраны лесов от пожаров".

По техническому оснащению Югра обладает одной из самых лучших авиабаз на территории России. В ее состав входят 13 филиалов, в которых организовано 20 пожарно-химических станций всех типов, укомплектованные всеми необходимыми техническими средствами пожаротушения, пожарным инвентарем и таборным имуществом. Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов – одно из немногих подразделений Авиалесоохраны РФ, кто может позволить себе внутрибазовое маневрирование.

В рамках межрегионального маневрирования огнеборцы автономного округа ежегодно участвуют в тушении лесных пожаров и в других субъектах страны. В 2015 г. югорчане помогали коллегам из Бурятии и Иркутской области, в 2016 г. ликвидировали природные возгорания в лесах Ямала. В 2017 г. лесные пожарные Югры оказали помощь коллегам из Забайкалья. На территории региона в этом году лесные пожарные потушили 387 природных возгораний, площадь которых составил более 54 тыс. га.