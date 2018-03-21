На самолетах Ту-204 и Ил-76 украинские детали поменяют на российские

Холдинг "Технодинамика" наладил выпуск линейки деталей и узлов для комплектации гидроприводов ГП-26, которые ранее поставлялись украинскими предприятиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, которая входит в корпорацию "Ростех".

Данные агрегаты используются на российских самолетах Ту-204 и Ил-76.

Кроме того, холдинг в два раза увеличил объем выпускаемых на "МПО им. И. Румянцева" комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся на самолетах типа Су-30 и его модификаций. Помимо этого, в качестве опытной работы были изготовлены комплекты деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 для стратегического ракетоносца Ту-22М3.



"Ростех реализует комплексное импортозамещение в критических важных отраслях, в том числе в авиастроении. Работа, которую ведет "Технодинамика", позволит ликвидировать зависимость от зарубежных комплектующих и существенно расширить наши технологические компетенции. Это нивелирует риски, связанные с санкционным давлением, отказами в поставках и сервисном обслуживании. Принимаемые меры также позитивно скажутся на загрузке производственных мощностей и повысят конкурентоспособность нашей техники на зарубежных рынках", - прокомментировали в аппарате авиационного кластера "Ростеха".



В 2017 году "Технодинамика" выполнил мероприятия по импортозамещению 52-х изделий и начал их серийное изготовление. В 2018 году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.

Ранее сообщалось, что самолеты СЛО "Россия", в том числе президентский борт, переведут на отечественное навигационное оборудование ​​​​​.