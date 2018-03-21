Футболистов сборной России проверяли на допинг более пяти часов

Сегодняшняя тренировка сборной России по футболу началась со значительным опозданием. Причиной стало то, что игроков несколько часов проверяли на допинг, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня тренировка начнется с опозданием в связи с тем, что, начиная с 6.30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", - сообщалось в официальном Твиттере сборной России.

Позже стало известно, что отъезд на тренировку перенесен на более позднее время, и лишь в 12 часов по московскому времени команда выехала в Химки на занятие. При этом три футболиста остались в Новогорске в распоряжении допинг-офицера.

Напомним, в ноябре прошлого года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления допинга. Сообщалось, что список составил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков: по его данным, все перечисленные футболисты являлись частью "государственной допинг-программы", и он готов поделиться этими сведениями с Международной федерацией футбола. После этого в РФС заявили, что намерены провести собственное расследование.