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Футболистов сборной России проверяли на допинг более пяти часов
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сборная России по футболу тренировка (2017) | Фото: rfs.ru

Сегодняшняя тренировка сборной России по футболу началась со значительным опозданием. Причиной стало то, что игроков несколько часов проверяли на допинг, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Сегодня тренировка начнется с опозданием в связи с тем, что, начиная с 6.30, в расположение команды прибыл инспектор допинг-контроля для взятия проб мочи и крови. Учитывая то, что инспектор приехал всего один, процедура затянулась более чем на пять часов. Это нарушило распорядок дня и внесло коррективы в тренировочный процесс, в том числе для футболистов, имеющих некоторые ограничения для работы в общей группе", - сообщалось в официальном Твиттере сборной России.

Позже стало известно, что отъезд на тренировку перенесен на более позднее время, и лишь в 12 часов по московскому времени команда выехала в Химки на занятие. При этом три футболиста остались в Новогорске в распоряжении допинг-офицера.

Напомним, в ноябре прошлого года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления допинга. Сообщалось, что список составил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков: по его данным, все перечисленные футболисты являлись частью "государственной допинг-программы", и он готов поделиться этими сведениями с Международной федерацией футбола. После этого в РФС заявили, что намерены провести собственное расследование.

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21.03.2018 13:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:33 Екб


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Футболистов сборной России проверяли на допинг более пяти часов
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