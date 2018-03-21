В Югре трое детей и четверо взрослых отравились шаурмой

Возбуждено уголовное дело из-за отравления семерых жителей Урая шаурмой, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавшие поступили в городскую больницу 8-9 февраля. Всего к медикам обратились семь человек, в том числе 15-летний и два девятилетних ребенка. Незадолго до этого пациенты ели шаурму, купленную в одном и том же месте. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что ее готовили с нарушениями санитарных правил. Проверка выявила отсутствие у продавца гигиенической аттестации.

По решению суда деятельность торговой точки приостановлена. Все жертвы вылечились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.