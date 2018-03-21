В СКР пояснили, за что задержан первый замначальника Дальневосточного таможенного управления

В Следственном комитете РФ рассказали, за что задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России Сергей Федоров.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, высокопоставленный таможенник подозревается в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза", - рассказала Светлана Петренко.

Сергей Федоров

Она уточнила, что сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей, им оказывается полное содействие следствию в выявлении коррупционных связей.

"Следствие намерено предъявить обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Федорова меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере", - заключила официальный представитель СКР.

Напомним, ранее Сергея Федорова задержали во Владивостоке.