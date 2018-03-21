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В СКР пояснили, за что задержан первый замначальника Дальневосточного таможенного управления
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

В Следственном комитете РФ рассказали, за что задержан первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России Сергей Федоров.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, высокопоставленный таможенник подозревается в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"По версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн руб. и 150 тыс. долларов США от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза", - рассказала Светлана Петренко.

первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров(2018)|Фото: customsonline.ru

Сергей Федоров

Она уточнила, что сам Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей, им оказывается полное содействие следствию в выявлении коррупционных связей.

"Следствие намерено предъявить обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Федорова меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств получения Федоровым взяток в особо крупном размере", - заключила официальный представитель СКР.

Напомним, ранее Сергея Федорова задержали во Владивостоке.

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21.03.2018 13:05 Мск | Владивосток | информационная служба Накануне.RU
15:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 08:07 Мск
Во Владивостоке задержан первый замначальника Дальневосточного таможенного управления








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В СКР пояснили, за что задержан первый замначальника Дальневосточного таможенного управления
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