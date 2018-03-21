Жириновский заявил, что у него украли голоса в Югре

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на избирательном участке в Ханты-Мансийском автономном округе у него украли 59 голосов. Об этом политик рассказал во время выступления на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Там была проблема, вброс. Заставили пересчитать. У меня украли 59 голосов. Представляете, на всех 100 тыс. избирательных участках это 6 млн голосов", - сказал Жириновский.

Как сообщало Накануне.RU, итоги выборов отменены на участке в селе Полноват Белоярского района Югры. Причина - при сортировке бюллетеней член УИК не демонстрировал отметки за кандидатов другим участникам процесса. При составлении итогового протокола, выяснилось, что данные по проголосовавшим не сходятся с количеством выданных бюллетеней.

Напомним, в Югре на выборы пришли 68,2% избирателей. Из них 76,23% (601 тыс. 306 человек) поддержали Владимира Путина, 12,02% (94 тыс. 796 человек) – кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 6,79% (53 тыс. 580 человек) – председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Остальные кандидаты получили от 0,5 до 1,38% голосов.