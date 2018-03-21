Следствие ходатайствует об освобождении из СИЗО отца полковника Захарченко

Следствие просит отпустить из СИЗО под домашний арест обвиняемого в пособничестве в особо крупной растрате Виктора Захарченко, отца бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила адвокат Екатерина Кляйман, передает ТАСС.

"Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказала защитник.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале февраля отцу Захарченко предъявили окончательное обвинение.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей.