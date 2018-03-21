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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
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Константин Семин — про письмо 500 учителей-словесников и литературные ФГОСы На днях из ниоткуда вывалилось письмо 500 учителей-словесников, возмущенных новыми ФГОСами по литературе. Стон и плач (усиленные реформаторскими громкоговорителями) по всей земле русской. Всё просто — ФГОСы вот-вот (завтра) могут утвердить и жизнь "словесников" в одночасье поменяется. Чем же они недовольны?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
21.03.2018 12:57 Мск (14:57 Екб)
общество | Центральный ФО
Следствие ходатайствует об освобождении из СИЗО отца полковника Захарченко
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: native-land.ru

Следствие просит отпустить из СИЗО под домашний арест обвиняемого в пособничестве в особо крупной растрате Виктора Захарченко, отца бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила адвокат Екатерина Кляйман, передает ТАСС.
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"Следствие выступило с ходатайством в суд об изменении Захарченко меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказала защитник.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале февраля отцу Захарченко предъявили окончательное обвинение.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей.

Другие новости по темам: Дмитрий Захарченко, полковник, растрата, МВД, взятка, Виктор Захарченко
21.03.2018 12:57 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:57 Екб


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Следствие ходатайствует об освобождении из СИЗО отца полковника Захарченко
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