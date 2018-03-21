Гордума против жителей: воронежцам отказали в праве на информацию о "мэрской" конференции

Сегодня Центральный суд Воронежа отказал в удовлетворении иска о предоставлении сведений об уполномоченном по проведению конференции о возвращении прямых выборов мэра. Представитель Воронежской городской думы заявил, что они не обязаны помогать всем жителям Воронежа в проведении конференции, а будут содействовать лишь инициативной группе.

Активист Константин Квасов сообщил, что намерен подать апелляцию данное решение, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что Воронеж готовится провести конкурс на пост главы администрации, жители пытались провести конференцию по возвращению прямых выборов, однако неожиданно для них появилась еще одна инициативная группа, которая собрала 530 подписей в поддержку идеи конференции и передала заявление в гордуму. Уполномоченным этой группы является в недавнем прошлом депутат облдумы от "Единой России" Анна Царалунга.

Общественники пытаются признать действия вице-спикера воронежской гордумы Александра Провоторова незаконными в связи с отказом в предоставлении информации об уполномоченном инициативной группы по проведению конференции о прямых выборах мэра. Решение о назначении такой конференции гордума приняла 20 декабря 2017 года. Согласно документу, конференция должна пройти 17 июня 2018 года, на нее предполагается избрать 887 делегатов.