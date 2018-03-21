"Из каждого проекта складывается успех Югры": Ханты-Мансийск готовится к итоговому форуму общественного согласия

Столица Югры примет итоговый гражданский форум общественного согласия. 30 марта в Ханты-Мансийск съедутся делегации всех муниципалитетов округа: активисты, общественники, волонтеры, представители органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества, средства массовой информации. Ожидается, что мероприятие объединит не менее 700 человек. Вчера первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению итогового гражданского форума общественного согласия, приуроченного к объявленному в регионе Году гражданского согласия и Году волонтера в России, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоговый форум пройдет в концертно-театральном комплексе "Югра-Классик". По словам первого заместителя директора департамента общественных и внешних связей Югры Константина Репина, в первой части форума всех участников ждет работа тематических площадок по шести направлениям: "Креативный кластер", "Кластер здорового образа жизни и спорта", "Духовно-патриотический кластер", "Культурный кластер", "Социальный кластер", "Добровольчество и волонтерство".

Завершит гражданский форум общественного согласия пленарная сессия с губернатором, на которой проектные команды от каждого кластера представят наработанные механизмы по продвижению проектов и достижения целей.

Результаты работы форума – все прозвучавшие предложения и проекты югорчан - отразятся на интерактивной карте социальной активности населения.

Благодаря гражданскому форуму общественного согласия правительству Югры удалось выстроить прямой диалог между властью и обществом, отмечает директор центра "Югра-Социум" Югорского государственного университета, политолог Илья Верховский.

"Это новый формат взаимодействия власти и населения. Это первый в истории югорского сообщества странствующий, путешествующий, кочующий форум. Причем форум в изначальном смысле слова, как "сбор инициатив и предложений по тому, как сделать жизнь немного ярче, интереснее и живее". Власть часто представляется холодной, оторванной от народа, а здесь формат прямого диалога с губернатором, где нет сценария, ничего не прописано. Здесь дух живого общения", - рассказал в эфире "Югра-ТВ" Илья Верховский.

Напомним, что этапы форума прошли во всех 22 муниципалитетах округа с января по март текущего года. На пленарных сессиях порядка 4 тыс. югорчан представили более 1 тыс. идей, инициатив и готовых проектов, 140 из которых – лично губернатору Югры Наталье Комаровой.

Представители общественных организаций рассказали о своих идеях по улучшению родного поселка, города или района. После обсуждения они выбирали лучшие проекты, чтобы представить губернатору на пленарной сессии.

Среди представленных главе региона предложений – проведение фестиваля компьютерного спорта, проект "Формула успеха. Перспективная молодежь", который подразумевает встречи с молодым перспективным поколением, историко-культурный проект "Новое течение Оби", проект создания современной киностудии, новые форматы городских мероприятий, серия документальных фильмов "Были" о выдающихся жителях региона разных периодов истории.

Каждая идея появится на интерактивной карте гражданских инициатив, заверила глава региона.

"Из каждого проекта, активно прожитого вами часа, дня, недели складывается ваш личный успех, успех Югры и России. Я за вас, активные граждане автономного округа", - сказала Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.

"Все ваши проекты, каждая ваша идея вносят вклад в благополучное развитие нашего региона, потому что все это не просто удовлетворение ваших амбиций, это пережито лично вами и вы готовы поделиться этим с людьми. Спасибо вам за ваше стремление сделать югорскую землю лучшим местом для жизни", - обратилась к участникам форума губернатор Югры на форуме в Сургуте.