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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
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Константин Семин — про письмо 500 учителей-словесников и литературные ФГОСы На днях из ниоткуда вывалилось письмо 500 учителей-словесников, возмущенных новыми ФГОСами по литературе. Стон и плач (усиленные реформаторскими громкоговорителями) по всей земле русской. Всё просто — ФГОСы вот-вот (завтра) могут утвердить и жизнь "словесников" в одночасье поменяется. Чем же они недовольны?
21.03.2018
экспертное мнение ;
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"Из каждого проекта складывается успех Югры": Ханты-Мансийск готовится к итоговому форуму общественного согласия
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Форум общественного согласия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова (2018) | Фото: admhmansy.ru

Столица Югры примет итоговый гражданский форум общественного согласия. 30 марта в Ханты-Мансийск съедутся делегации всех муниципалитетов округа: активисты, общественники, волонтеры, представители органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества, средства массовой информации. Ожидается, что мероприятие объединит не менее 700 человек. Вчера первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению итогового гражданского форума общественного согласия, приуроченного к объявленному в регионе Году гражданского согласия и Году волонтера в России, передает корреспондент Накануне.RU.
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Итоговый форум пройдет в концертно-театральном комплексе "Югра-Классик". По словам первого заместителя директора департамента общественных и внешних связей Югры Константина Репина, в первой части форума всех участников ждет работа тематических площадок по шести направлениям: "Креативный кластер", "Кластер здорового образа жизни и спорта", "Духовно-патриотический кластер", "Культурный кластер", "Социальный кластер", "Добровольчество и волонтерство".

Завершит гражданский форум общественного согласия пленарная сессия с губернатором, на которой проектные команды от каждого кластера представят наработанные механизмы по продвижению проектов и достижения целей.

Форум общественного согласия, Ханты-Мансийск(2018)|Фото: admhmansy.ru

Форум общественного согласия, Ханты-Мансийск(2018)|Фото: admhmansy.ru

Результаты работы форума – все прозвучавшие предложения и проекты югорчан - отразятся на интерактивной карте социальной активности населения.

Благодаря гражданскому форуму общественного согласия правительству Югры удалось выстроить прямой диалог между властью и обществом, отмечает директор центра "Югра-Социум" Югорского государственного университета, политолог Илья Верховский.

"Это новый формат взаимодействия власти и населения. Это первый в истории югорского сообщества странствующий, путешествующий, кочующий форум. Причем форум в изначальном смысле слова, как "сбор инициатив и предложений по тому, как сделать жизнь немного ярче, интереснее и живее". Власть часто представляется холодной, оторванной от народа, а здесь формат прямого диалога с губернатором, где нет сценария, ничего не прописано. Здесь дух живого общения", - рассказал в эфире "Югра-ТВ" Илья Верховский.

форум общественного согласия, Сургут, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmao.ru

форум общественного согласия, Сургут(2018)|Фото: admhmao.ru

Напомним, что этапы форума прошли во всех 22 муниципалитетах округа с января по март текущего года. На пленарных сессиях порядка 4 тыс. югорчан представили более 1 тыс. идей, инициатив и готовых проектов, 140 из которых – лично губернатору Югры Наталье Комаровой.

Представители общественных организаций рассказали о своих идеях по улучшению родного поселка, города или района. После обсуждения они выбирали лучшие проекты, чтобы представить губернатору на пленарной сессии.

Среди представленных главе региона предложений – проведение фестиваля компьютерного спорта, проект "Формула успеха. Перспективная молодежь", который подразумевает встречи с молодым перспективным поколением, историко-культурный проект "Новое течение Оби", проект создания современной киностудии, новые форматы городских мероприятий, серия документальных фильмов "Были" о выдающихся жителях региона разных периодов истории.

Форум общественного согласия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmansy.ru

Каждая идея появится на интерактивной карте гражданских инициатив, заверила глава региона.

"Из каждого проекта, активно прожитого вами часа, дня, недели складывается ваш личный успех, успех Югры и России. Я за вас, активные граждане автономного округа", - сказала Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.

"Все ваши проекты, каждая ваша идея вносят вклад в благополучное развитие нашего региона, потому что все это не просто удовлетворение ваших амбиций, это пережито лично вами и вы готовы поделиться этим с людьми. Спасибо вам за ваше стремление сделать югорскую землю лучшим местом для жизни", - обратилась к участникам форума губернатор Югры на форуме в Сургуте.

Форум общественного согласия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова(2018)|Фото: admhmansy.ru

Другие новости по темам: гражданский форум общественного согласия, югра, хмао, наталья комарова, интерактивная карта социальных проектов
21.03.2018 12:52 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
14:52 Екб


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"Из каждого проекта складывается успех Югры": Ханты-Мансийск готовится к итоговому форуму общественного согласия
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