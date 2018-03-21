СМИ: В школе Волоколамска около 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика

Около 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске.

ЧП произошло в школе №2. 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

Между тем местные жители рассказали, что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Напомним, 3 марта в Волоколамске более 5 тысяч человек (население города – 20 тысяч человек) вышли на митинг против мусорного полигона "Ядрово". Власти Волоколамского района Московской области ввели режим ЧС на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Власти Подмосковья решили подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.