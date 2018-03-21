Вице-премьера правительства Прикамья подозревают в превышении полномочий

Возбуждено дело против вице-премьера правительства Прикамья, главы региональной службы по тарифам Антона Удальева. Ему вменяют превышение полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас сотрудники краевых управлений СКР и ФСБ работают в РСТ. Удальев и его зам Татьяна Русакова доставлены на допрос. Дело завели после прокурорской проверки, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Основанием для преследования якобы стала незаконная отмена долгосрочных тарифов для различных электросетевых компаний.

По информации издания, в сентябре – ноябре прошлого года энергетики не могли полноценно работать и не получили от 2 до 20 млн руб. Материальный ущерб был причинен "Энергоэффекту". Следователи изымают документы, связанные с установлением не только тарифов на электричество, но и на другие ресурсы.

Напомним, ранее комиссия контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России проводила комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам. Надзору подвергались дочерние предприятия компании "Т-Плюс", "ПермьЭнергоСбыт", владельцы электрических сетей в Березниках и другие организации, находящиеся в Перми, Березниках, Чайковском. Позже стало известно, что под служебную проверку попали пять сотрудников РСТ. Служебную проверку работников проводила возглавляемая лично Удальевым комиссия.