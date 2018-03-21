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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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21.03.2018
экспертное мнение ;
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Вице-премьера правительства Прикамья подозревают в превышении полномочий
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Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России (2017) | Фото: perm.fas.gov.ru

Возбуждено дело против вице-премьера правительства Прикамья, главы региональной службы по тарифам Антона Удальева. Ему вменяют превышение полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сейчас сотрудники краевых управлений СКР и ФСБ работают в РСТ. Удальев и его зам Татьяна Русакова доставлены на допрос. Дело завели после прокурорской проверки, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Основанием для преследования якобы стала незаконная отмена долгосрочных тарифов для различных электросетевых компаний.

По информации издания, в сентябре – ноябре прошлого года энергетики не могли полноценно работать и не получили от 2 до 20 млн руб. Материальный ущерб был причинен "Энергоэффекту". Следователи изымают документы, связанные с установлением не только тарифов на электричество, но и на другие ресурсы.

Напомним, ранее комиссия контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России проводила комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам. Надзору подвергались дочерние предприятия компании "Т-Плюс", "ПермьЭнергоСбыт", владельцы электрических сетей в Березниках и другие организации, находящиеся в Перми, Березниках, Чайковском. Позже стало известно, что под служебную проверку попали пять сотрудников РСТ. Служебную проверку работников проводила возглавляемая лично Удальевым комиссия.

Другие новости по темам: Антон Удальев, региональная служба по тарифам, вице-премьер
21.03.2018 12:40 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
14:40 Екб


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Вице-премьера правительства Прикамья подозревают в превышении полномочий
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