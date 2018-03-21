На двух челябинских мясоперерабатывающих предприятиях введен усиленный лабораторный контроль

Южноуральские предприятия ООО "Концерн Митмонд" и ООО "Уральская мясная компания" поставлены на усиленный лабораторный контроль из-за нарушений, выявленных Россельхознадзором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

Так, на ООО "Концерн Митмонд" были отобраны пробы от свежемороженой говядины и свинины, которые не соответствовали микробиологическим показателям. Надзорным органом было выдано предписание, а продукция данного предприятия поставлена на усиленный лабораторный контроль.

На втором предприятии были отобраны пробы полуфабрикатов – бедра курицы, замороженного производства Кунашакской птицефабрики, которые показали, что продукция также не соответствует микробиологическим показателям.