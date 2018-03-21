13-летняя девочка, устроившая стрельбу в школе Шадринска, задержана

13-летнюю Наталью К., которая устроила стрельбу в школе №15 в Шадринске, задержали, об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области.

Известно, что в данный момент со школьницей работают следователи, также в следственном отделе Шадринска вместе с подростком находится и ее мама. Сейчас ребенок рассказывает о причинах случившегося.

Ранее Накануне.RU стали известны некоторые подробности инцидента. Напомним, стрельбу из пневматического пистолета 13-летняя школьница открыла сегодня утром, пострадали семь детей, одного увезли на "скорой", пуля попала в голову, сейчас ребенок находится дома. Школа продолжает работать в штатном режиме.