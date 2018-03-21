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21.03.2018
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
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21.03.2018
экспертное мнение ;
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Минстрой требует от свердловского правительства ответов из-за отключения освещения во дворах многоквартирников
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Андрей Чибис, Владимир Якушев (2015) | Фото: правительство Тюменской области

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис пожаловался на свердловское правительство. Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал на своей странице в социальной сети документ, где говорится, что Чибис направил запрос в Генпрокуратуру, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из Минстроя РФ получил ряд документов. Среди них выделялась жалоба в Генпрокуратуру. Угадайте, на что?! Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис возмущался халтурными ответами свердловского правительства", - пишет депутат.

В документе сказано, что областное правительство не отвечало Минстрою РФ на тему массового отключения дворового освещения многоквартирных домов. Запросы отправлялись неоднократно.

"Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима", - пишет Чибис.

Напомним, мэрия Екатеринбурга с июля 2017 года начала "отрезать" опоры освещения внутри кварталов от электропитания, предложив жильцам взять их на баланс и оплачивать самостоятельно. Минстрой РФ потребовал вернуть свет во дворы, но мэрия считает свои действия законными. Депутаты ЕГД создали рабочую группу, чтобы разобраться с вопросом, кто же должен платить за дворовое освещение.

Другие новости по темам: Андрей Чибис, Андрей Альшевских, Минстрой, жалоба
21.03.2018 12:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:24 Екб


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Минстрой требует от свердловского правительства ответов из-за отключения освещения во дворах многоквартирников
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