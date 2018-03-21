Минстрой требует от свердловского правительства ответов из-за отключения освещения во дворах многоквартирников

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис пожаловался на свердловское правительство. Депутат Госдумы Андрей Альшевских опубликовал на своей странице в социальной сети документ, где говорится, что Чибис направил запрос в Генпрокуратуру, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Из Минстроя РФ получил ряд документов. Среди них выделялась жалоба в Генпрокуратуру. Угадайте, на что?! Главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис возмущался халтурными ответами свердловского правительства", - пишет депутат.

В документе сказано, что областное правительство не отвечало Минстрою РФ на тему массового отключения дворового освещения многоквартирных домов. Запросы отправлялись неоднократно.

"Данная ситуация, по мнению Минстроя России, недопустима", - пишет Чибис.

Напомним, мэрия Екатеринбурга с июля 2017 года начала "отрезать" опоры освещения внутри кварталов от электропитания, предложив жильцам взять их на баланс и оплачивать самостоятельно. Минстрой РФ потребовал вернуть свет во дворы, но мэрия считает свои действия законными. Депутаты ЕГД создали рабочую группу, чтобы разобраться с вопросом, кто же должен платить за дворовое освещение.