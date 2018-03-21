"Мечты сбываются": мошенник за деньги "устраивал" киргизов на работу в "Газпром"

В Киргизии мошенник собирал деньги с граждан республики за обещание устроить на работу в российский "Газпром".

С заявлением в УВД Первомайского района Бишкека обратился местный житель, который попросил принять меры в отношении знакомого, обещавшего трудоустроить в компанию "Газпром" и взявшего за это денежные средства в сумме 3,1 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Выяснилось, что от действий мошенника пострадали еще как минимум пять человек. Они также передали ему большие суммы денег, рассчитывая получить "высокооплачиваемую стабильную работу".

Милиция задержала подозреваемого - им оказался 30-летний житель Бишкека, который в 2016 году уже был осужден на шесть лет в колонии-поселении за аналогичное преступление. В настоящее время он отправлен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В декабре 2017 года в Екатеринбурге задержали мошенника, торговавшего поддельными удостоверениями МВД, ФСБ, СКР и ФСО.