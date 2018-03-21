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"Новое путинское большинство" и снижение оппозиционности Москвы Характерной особенностью завершившихся выборов стала консолидация вокруг Владимира Путина, то есть увеличение уровня его поддержки сторонниками, а, значит, появление "нового путинского большинства". Примечательно и то, что различия между российскими регионами в итогах выборов заметно "сгладились", а "столичное" голосование стало менее оппозиционным.
21.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
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экспертное мнение ;
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21.03.2018 12:16 Мск (14:16 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
"Мечты сбываются": мошенник за деньги "устраивал" киргизов на работу в "Газпром"
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(2005) | Фото: НТВ

В Киргизии мошенник собирал деньги с граждан республики за обещание устроить на работу в российский "Газпром".
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С заявлением в УВД Первомайского района Бишкека обратился местный житель, который попросил принять меры в отношении знакомого, обещавшего трудоустроить в компанию "Газпром" и взявшего за это денежные средства в сумме 3,1 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Выяснилось, что от действий мошенника пострадали еще как минимум пять человек. Они также передали ему большие суммы денег, рассчитывая получить "высокооплачиваемую стабильную работу".

Милиция задержала подозреваемого - им оказался 30-летний житель Бишкека, который в 2016 году уже был осужден на шесть лет в колонии-поселении за аналогичное преступление. В настоящее время он отправлен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В декабре 2017 года в Екатеринбурге задержали мошенника, торговавшего поддельными удостоверениями МВД, ФСБ, СКР и ФСО.

Другие новости по темам: киргизия, газпром, мошенник
21.03.2018 12:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


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"Мечты сбываются": мошенник за деньги "устраивал" киргизов на работу в "Газпром"
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