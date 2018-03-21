Мэр Калининграда ушел в отставку

Мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку по собственному желанию. Его заявление уже утвердил городской Совет депутатов.

"Ярошук подал заявление об отставке по собственному желанию и в связи с переходом на другую работу. Он сообщил депутатам, что поступило предложение о работе в интересах Калининграда и Калининградской области на федеральном уровне", - сообщила ТАСС советник главы города Виктория Кашинская.

Заявление Ярошука об отставке одобрили 22 депутата, один - представитель КПРФ - был против. Конкурс на должность главы Калининграда назначили на апрель 2018 года.

Отметим, в 2013 году сообщалось, что жена Александра Ярошука владеет виллой в Канне, отсутствующей в ее декларации о доходах за 2011 год.