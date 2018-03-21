"Заперли в классе и начали расстреливать". Стали известны подробности стрельбы в шадринской школе

Накануне.RU стали известны первые подробности стрельбы в школе №15 Шадринска.

О случившемся рассказала одна из учениц 7 класса, в котором и произошла трагедия.

По словам подростка, во время урока географии две школьницы дождались, пока учительница уйдет, чтобы проводить другого школьника в медицинский кабинет.

"Учительница вышла, они взяли ключ и заперли дверь изнутри, чтобы никто не смог выйти. Потом одна из них достала из сумки пистолет - она принесла его из дома, пневматику. Он ее отцу принадлежит. Начала расстреливать. Все закричали начали сбиваться в кучи, отворачиваться. Семеро учеников пострадали, одному пулька попала в голову - там что-то серьезное, на "скорой" увезли", - рассказала Накануне.RU одноклассница нападавшей.

По словам учеников школы, руководство учреждения и прибывшие на место полицейские строго настрого запретили детям рассказывать о подробностях инцидента. По данным учеников, поводом для стрельбы послужил конфликт в классе среди детей. Также известно, что нападение планировалось не один день, так как ребенок принес в школу пистолет специально.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта в школе №15 Шадринска 13-летняя школьница открыла стрельбу по своим одноклассникам.