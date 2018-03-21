Число жертв взрыва газа в мурманской многоэтажке увеличилось до трех

Количество жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске возросло до трех.

Как сообщил "Интерфаксу" у источник в экстренных службах области, третий погибший в результате ЧП - мужчина.

Он добавил, что данные о третьем погибшем в результате взрыва медики передадут следствию.

Напомним, в результате происшествия обрушились четыре этажа. Инцидент произошел на улице Свердлова. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж. Ранее сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали.