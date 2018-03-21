ФК "Урал" узнал расписание на заключительную часть чемпионата России

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала календарь матчей оставшихся в этом сезоне туров чемпионата страны. Стали известны даты и время начала всех поединков с участием екатеринбургского "Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, на заключительном отрезке сезона команде осталось провести три домашних и четыре выездных матча. Все домашние поединки "Урала" пройдут на стадионе "Екатеринбург Арена" в воскресенье и будут начинаться в 16.00 по местному времени.

1 апреля (воскресенье). Урал - Рубин, 16.00

8 апреля (воскресенье). Тосно - Урал, 16.00

15 апреля (воскресенье). Урал - Спартак, 16.00

21 апреля (суббота). Анжи - Урал, 21.00

30 апреля (понедельник). Ахмат - Урал, 18.30

6 мая (воскресенье). Урал - Амкар, 16.00

13 мая (воскресенье). Ростов - Урал, 16.00.

Напомним, что подготовку к ближайшей игре против казанского "Рубина" подопечные Александра Тарханова проводят на Кипре.