Закон о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями принят во втором чтении

Депутаты Госдумы единогласно поддержали во втором чтении проект поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации о переходе к прямым договорам между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. "За" проголосовали 380 депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект призван устранить посредника в виде управляющей компании между собственником и поставщиком коммунальных ресурсов. Проект осенью прошлого года инициировало Правительство РФ, премьер Дмитрий Медведев заявлял, что деньги жильцов не доходят до поставщиков коммунальных услуг.

Поправки прошли все необходимые согласования и экспертизы и готовы к третьему чтению, сказал зампред комитета ГД по ЖКХ Павел Качкаев. Парламентарии приняли решение провести окончательное чтение 23 марта.