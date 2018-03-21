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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным Yа форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.03.2018 11:31 Мск (13:31 Екб)
общество | В России
Закон о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями принят во втором чтении
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Счетчики, электричество, ОНФ (2015) | Фото: ОНФ

Депутаты Госдумы единогласно поддержали во втором чтении проект поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации о переходе к прямым договорам между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. "За" проголосовали 380 депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект призван устранить посредника в виде управляющей компании между собственником и поставщиком коммунальных ресурсов. Проект осенью прошлого года инициировало Правительство РФ, премьер Дмитрий Медведев заявлял, что деньги жильцов не доходят до поставщиков коммунальных услуг.

Поправки прошли все необходимые согласования и экспертизы и готовы к третьему чтению, сказал зампред комитета ГД по ЖКХ Павел Качкаев. Парламентарии приняли решение провести окончательное чтение 23 марта.

Другие новости по темам: ресурсоснабжающие организации, прямые договоры, коммумнальные услуги, Павел Качкаев
21.03.2018 11:31 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.12.2017 10:13 Мск
Госдума приняла в первом чтении проект о прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями

Ранее 30.10.2017 08:09 Мск
Разработан законопроект об отстранении управляющих компаний от сбора денег за "коммуналку"

Ранее 24.10.2017 14:55 Мск
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Закон о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями принят во втором чтении
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