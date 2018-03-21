"Почта России" поймала сотрудников, которые воровали посылки

"Почта России" совместно с полицией пресекли деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Отмечается, что члены этой группы причастны к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных недавно в районе Чертаново.

"Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности Почты России организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены", - сообщили в "Почте России".

Преступная группа состояла из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора.

Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное.

"После обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений я взял расследование данной ситуации под личный контроль. Мы детально расследовали данное происшествие и установили всех подозреваемых, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. – Наша первоочередная задача – пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и добиваться заслуженного наказания для виновных лиц. Службой безопасности Почты России реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений: это и установка дополнительных камер видеонаблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности на ключевых сортировочных объектах, и другие мероприятия. Уверен, что они обязательно дадут эффект".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Злоумышленники дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности. Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб.