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20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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"Почта России" поймала сотрудников, которые воровали посылки
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Почта России, Чертаново (2018) | Фото: facebook.com/4ertanovo

"Почта России" совместно с полицией пресекли деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
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Отмечается, что члены этой группы причастны к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных недавно в районе Чертаново.

"Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности Почты России организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены", - сообщили в "Почте России".

Преступная группа состояла из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора.

Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное.

"После обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений я взял расследование данной ситуации под личный контроль. Мы детально расследовали данное происшествие и установили всех подозреваемых, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. – Наша первоочередная задача – пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и добиваться заслуженного наказания для виновных лиц. Службой безопасности Почты России реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение преступлений: это и установка дополнительных камер видеонаблюдения, и расширение штата сотрудников службы безопасности на ключевых сортировочных объектах, и другие мероприятия. Уверен, что они обязательно дадут эффект".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Злоумышленники дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности. Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб.

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21.03.2018 11:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2018 13:25 Мск
"300 отправлений таким образом было украдено": глава "Почты России" о найденной в Чертаново свалке из вскрытых посылок








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"Почта России" поймала сотрудников, которые воровали посылки
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