На Южном Урале следователи установили причастность главы села, обвиняемого в получении взятки, к совершению еще 11 преступных эпизодов

в этот день
21.03.18
12:14
В Екб.14:14
"Колумбайн" по-шадрински. Ученица расстреляла одноклассников
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Прокуратуру просят разобраться с УГМК из-за сноса телебашни в Екатеринбурге
Главное
ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

Тема дня
"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным Yа форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 941

На Южном Урале следователи установили причастность главы села, обвиняемого в получении взятки, к совершению еще 11 преступных эпизодов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Челябинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, дополнительно выявлено 11 преступных эпизодов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Читайте также:

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местного жителя прав пользования земельным участком площадью 750 кв. метров. В дальнейшем на земельный участок было зарегистрировано право собственности.

Так, следствие считает, что в 2008 году обвиняемый получил более 1 млн рублей за незаконное выделение местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

Следствие установило причастность главы к совершению еще 11 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.

В настоящий момент Габитов заключен под стражу.

Другие новости по темам: взятка, уголовное дело, земельный участок, следствие,
21.03.2018 11:30 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Южном Урале следователи установили причастность главы села, обвиняемого в получении взятки, к совершению еще 11 преступных эпизодов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+