На Южном Урале следователи установили причастность главы села, обвиняемого в получении взятки, к совершению еще 11 преступных эпизодов

В Челябинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Раиля Габитова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, дополнительно выявлено 11 преступных эпизодов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местного жителя прав пользования земельным участком площадью 750 кв. метров. В дальнейшем на земельный участок было зарегистрировано право собственности.

Так, следствие считает, что в 2008 году обвиняемый получил более 1 млн рублей за незаконное выделение местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

Следствие установило причастность главы к совершению еще 11 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.

В настоящий момент Габитов заключен под стражу.