На Среднем Урале прокуратура остановила поборы в детском саду: деньги родителям возвращены

На Среднем Урале после вмешательства прокуратуры родителям воспитанников детского сада возвращены деньги, необоснованно собранные с них.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка проводилась в МАДОУ "Байкаловский детский сад №1 "Теремок": было установлено, что часть платы, а именно деньги на приобретение средств личной гигиены, чистящие и моющие средства, за 2017 год взималась в периоды отсутствия детей в дошкольном учреждении.

"Кроме того, в июле 2017 года главным бухгалтером допущены арифметические ошибки при перерасчете платы за присмотр и уход за детьми в связи с достижением возраста трех лет, что привело к увеличению платы, взимаемой с родителей. По данному факту прокуратура в адрес заведующей детским садом внесла представление с требованием устранения нарушений закона", - сообщили в надзорном ведомстве.

После этого родителям воспитанников был произведен перерасчет и возвращены необоснованно уплаченные денежные средства. Что касается главного бухгалтера учреждения, то он привлечен к дисциплинарной ответственности.