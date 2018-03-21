С каждым годом на Среднем Урале сокращается количество медработников

В Свердловской области за пять лет сократилась численность младшего медицинского персонала в четыре раза. Соответствующий документ опубликовал у себя на странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александра Ивачев.

В документе сказано, что в 2013 году численность младшего персонала составляло 16 тыс. 684 сотрудника, а в марте 2018 — 4 тыс. 390 сотрудников.Такой ответ от министерства здравоохранения региона привел депутата в шок.

Он связывает это с тем, что зарплата этой категории медработников должна была стать равной средней по региону, т.е. увеличиться в два раза, а чиновники подошли к реализации указов президента "креативно" - уволили большую часть младших медсестер и санитарок, а тех, кому посчастливилось остаться - перевели на ставки уборщиков.

По его мнению, на самом деле майские указы Владимира Путина не были реализованы из-за недостаточного финансирования.