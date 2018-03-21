СМИ: ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

Центробанк назначил в московский банк "Объединенный финансовый капитал" (ОФК банк) временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, сообщается на сайте регулятора.



Такое решение в ЦБ приняли в связи с "неустойчивым финансовым положением" банка, а также из-за "наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков" ОФК Банка.

По данным РБК, основным владельцем этой кредитной организации является однокурсник президента России Владимира Путина, юрист и партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николай Егоров. Как сообщалось, он также является совладельцем АО "Антипинский НПЗ" - в 2015 году Егоров приобрел 20% акций.

На период деятельности временной администрации (6 месяцев) полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления этого банка приостановлены.

Ранее ОФК банк приостановил операции, в том числе и по картам, и перешел на "консультационный" режим работы. Газета "Ведомости" писала, что ЦБ на днях провел совещание о дальнейшей работе банка, этот вопрос был отложен до конца недели. На прошлой неделе ОФК банк испытывал трудности с проведением платежей, отмечало издание.