Депутаты Госдумы аплодировали Путину, как раньше - Трампу

Сегодня на пленарном заседании спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил поздравить с победой на выборах 18 марта избранного президента Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

"На выборах победил наш президент Владимир Путин, давайте его поздравим с этой победой", - обратился к парламентариям Володин, подчеркнув, что для России как страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный абсолютным большинством населения.

Также он назвал результат мартовских выборов-2018 "историческим".

"Вы знаете, какие задачи стоят перед Россией, вызовы, все это позволит президенту более эффективно и работать, и решать эти задачи, поэтому, конечно, для нас, для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддерживаемый большинством населения, это позволяет нам решать многие вопросы", - заявил спикер нижней палаты Федерального собрания РФ.

Словам Володина депутаты аплодировали стоя.

Напомним, что ранее, 9 ноября прошлого года, депутаты на заседании Госдумы так же встретили аплодисментами новость о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.