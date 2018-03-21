"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников

В Шадринске утром 21 марта 13-летняя девочка из пистолета расстреляла своих одноклассников.

Инцидент произошел в школе №15, сообщили Накануне.RU в полиции города.

Известно, что в результате нападения пострадали семь школьников, их обследовали медики. Также известно, что девочка стреляла из пневматического пистолета, который принесла из дома.

Серьезных травм никто из детей не получил.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, опрашиваются школьники и учителя. Мотивы поступка ребенка пока не известны.