Депутата Госдумы удивили ответы Минприроды РФ и регионального Росприроднадзора на запрос о выбросах в Челябинске

Депутата Госдумы от Челябинской области Виталия Пашина удивили расхождения в ответах Минприроды РФ и регионального управления Росприроднадзора на депутатский запрос о выбросах в Челябинске.

Запросы из-за жалоб челябинцев он направил в декабре. Однако ответы, которые он получил, отличались друг от друга.

В ответе министра природных ресурсов РФ Сергея Донского говорится, что "в декабре 2017 года уровней экстремально высокого загрязнения по взвешенным веществам и газовым составляющим не зафиксировано. Среднемесячные концентрации взвешенных веществ...по городу не превысили нормативных значений".

В свою очередь в ответе руководителя регионального Росприроднадзора Виталия Курятникова сообщалось о фактах превышения ПДК. Так, 19 декабря был зафиксирован один случай превышения ПДКмр по оксиду азота в 1.4 раза, один случай превышения ПДКмр по оксиду углерода в 1.1 раза. Также в письме говорилось о приостановке действия разрешений на выбросы для ООО "Завод ТЕХНО", допустившего превышение выброса сероводорода в атмосферу в 10.32 раза.

"Такие странные расхождения в ответах чиновников вызывают удивление. Буду незамедлительно требовать разъяснения сложившейся ситуации от всех сторон. Буду выяснять, специально ли чиновниками в ответах используются слова "экстремально" и "средние показатели", чтобы не показывать факты превышений выбросов", - считает депутат.