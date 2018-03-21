Российская Федерация оформила права собственности на "Екатеринбург-Арену"

Управление Росреестра по Свердловской области, 20 марта провело государственную регистрацию права собственности на спортивный объект FIFA 2018 - Центрального стадиона "Екатеринбург-Арена" и другие объекты предназначенные для его функционирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росреестра.

"Екатеринбург сделал важный шаг в процессе подготовки к такому масштабному мероприятию – чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Перед Управлением стояла задача в соответствии с законом в кратчайшие сроки провести все необходимые регистрационные процедуры. И мы это с удовольствием сделали", - сообщил руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Ранее представители FIFA и оргкомитета "Россия-2018" посетили "Екатеринбург Арену".