"Красноярский каннибал" убил свою знакомую и сварил ее сердце в кастрюле

В Красноярске возбуждено уголовное дело после расправы над девушкой. Убийца пытался сварить ее сердце в кастрюле.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Красноярскому краю, 20 марта в следственные органы поступил сигнал, что в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков найдено тело 27-летней девушки и 35-летний мужчина с ножевым ранением, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Очень скоро следователи сумели установить предварительную картину произошедшего.

"Мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения своей знакомой, от которых она скончалась. После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, а затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", - рассказали жуткие подробности в следствии.

Злоумышленник госпитализирован в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №7, где сейчас ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года в Краснодаре была задержана "семья каннибалов", которая 18 лет убивала и ела людей.