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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным Yа форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.03.2018 10:48 Мск (12:48 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
"Красноярский каннибал" убил свою знакомую и сварил ее сердце в кастрюле
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скорая помощь, реанимация (2018) | Фото:Накануне.RU

В Красноярске возбуждено уголовное дело после расправы над девушкой. Убийца пытался сварить ее сердце в кастрюле.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Красноярскому краю, 20 марта в следственные органы поступил сигнал, что в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Энергетиков найдено тело 27-летней девушки и 35-летний мужчина с ножевым ранением, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Очень скоро следователи сумели установить предварительную картину произошедшего.

"Мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения своей знакомой, от которых она скончалась. После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, а затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки", - рассказали жуткие подробности в следствии.

Злоумышленник госпитализирован в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №7, где сейчас ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года в Краснодаре была задержана "семья каннибалов", которая 18 лет убивала и ела людей.

Другие новости по темам: Красноярск, сердце, убийство, СКР
21.03.2018 10:48 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
12:48 Екб


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"Красноярский каннибал" убил свою знакомую и сварил ее сердце в кастрюле
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