Госдума отказалась приравнивать сожительство к браку

В Госдуме не поддержали законопроект о приравнивании сожительства в течение пяти лет к официальному браку.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на комитет нижней палаты российского парламента по государственному строительству и законодательству.

"Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта, кто и с какого именно момента установит факт наличия фактических брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица)", - говорится в заключении комитета.

В комитете также отметили то, что документом не установлена форма и содержание договора о режиме совместной собственности.

Напомним, законопроект о корректировке Семейного кодекса в Госдуму внес сенатор Антон Беляков. Браком он предлагает считать сожительство более пяти лет, либо сожительство более двух лет и наличие общего ребенка.