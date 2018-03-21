В Прикамье три месяца в году будет действовать запрет на продажу алкоголя

В Пермском крае увеличивается количество дней в году, в которые будет действовать полный запрет на продажу алкогольной продукции в муниципальных образованиях. Проект постановления одобрен на сегодняшнем заседании правительства региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой администрации, третий год в крае вводится запрет на продажу алкоголя в праздники муниципального масштаба. В 2018 г. в проект постановления, помимо крупных мероприятий включены мероприятия, которые проводятся в небольших населенных пунктах. Если в 2017 г. таких дат было 34, то в этом году их станет 84.

"Опыт прошлых лет показал, что эффект от решений есть, и он существенный: в эти дни на массовых мероприятиях, в общественных местах, на улицах в разы сократилось число пьяных людей. А наши правоохранители отмечают снижение преступлений, совершенных в алкогольном опьянении", - прокомментировал решение правительства губернатор края Максим Решетников.

По данным правоохранительных органов, в 2017 г., в сравнении с 2016 г., в установленные дни запрета уровень зарегистрированных преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизился на 60%, а привлечение лиц к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения — на 30%.