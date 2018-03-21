Рада постановила создать орган для подготовки претензий к России

Верховная рада Украины приняла постановление о комплексе безотлагательных мер по реализации "ответственности" России за "агрессию", передает корреспондент Накануне.RU.

Рада рекомендует украинскому президенту обеспечить разработку единой правовой позиции Украины и создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины к России.

Также правительству рекомендовано разработать методику определения ущерба и объема убытков, якобы причиненных Украине. Предлагается создать единую базу "доказательств агрессии" и с этой базой обращаться в западные суды.

При этом характерно, что даже среди граждан Украины, чьи родственники погибли в войне против Донбасса, только треть винят в этом Россию.