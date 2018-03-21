Совет Общественной безопасности РФ уделяет пристальное внимание Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев и заместитель секретаря Совета Общественной безопасности РФ Сергей Вахруков, который находится с рабочим визитом в регионе, 21 марта провели совещание с членами антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Свердловская область - серьезный регион, в котором сосредоточено большое количество стратегических объектов, мест массового пребывания. На территории области находится много приезжих, туристов, трудовых мигрантов. Соответственно, Свердловской области мы уделяем очень и очень пристальное внимание", - заявил Сергей Вахруков.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области уделяется самое серьезное внимание профилактике терроризма. Координация этой работы, в которую включены органы власти всех уровней, возложена на антитеррористическую комиссию региона.

"Одним из самых знаковых, требующих особого внимания мероприятий являются предстоящие матчи Чемпионата мира по футболу. В Свердловской области своевременно и в полном объеме выполняются все требования по антитеррористической защищенности спортивных объектов, установленные федеральными нормативными актами", - заявил губернатор.