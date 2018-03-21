В Прикамье в огне погибли четыре человека

Возбуждено уголовное дело из-за смерти в огне четырех пермяков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Трагедия произошла вечером 20 марта в деревянном двухквартирном жилом доме, расположенном в деревне Зотино. Мужчина и его супруга вместе с соседом и приехавшим из Перми знакомым выпивали. Около 19.00 в доме произошло возгорание. Предположительно, от короткого замыкания в электроплитке. Все четверо сгорели.

Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, нет. Назначены экспертизы, выясняются подробности случившегося.