Пушков: "российский народ", оскорбленный звонком Трампа Путину - у Маккейна в голове

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Маккейна, который раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

Напомним, по словам Маккейна, поздравив Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков.

"Не знаю, где нашел Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, напротив, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, придти к выводу: полный разрыв контактов с Россией - во вред самим США", - написал российский сенатор в своем Твиттере.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что не намерены прекращать диалог с Россией, а сам Трамп отметил, что его встреча с Путиным может состояться "в ближайшем будущем".