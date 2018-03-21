Осужденному за оправдание терроризма тюменскому блогеру ужесточили условия отбывания наказания

Осужденного за оправдание терроризма тюменского блогера Алексея Кунгурова переводят из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о смене "формата" колонии за подписью супруги осужденного, Асии Байшихиной, появилась в ЖЖ Кунгурова. Она уточнила, что блогера отправили в штрафной изолятор КП-5 Кургана, и там он провел больше трех месяцев. Каждые 10-20 суток ему якобы просто продлевают содержание в ШИЗО.

"18 января состоялся суд по "перережиму". Решение – перевести Кунгурова для дальнейшего отбывания наказания из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. 13 марта он обжаловал это решение. Суд оставил вердикт без изменения, он вступил в силу. Насколько быстро его отправят в колонию, неизвестно, дело это неспешное. Неизвестно и многое другое. Например, станут ли его вообще туда отправлять. До окончания срока ему осталось три месяца. Возможно, он досидит срок в изоляторе КП-5, а, может быть, ему предъявят какое-нибудь следующее обвинение, и тогда он поедет в СИЗО", - говорится в посте.

Напомним, в декабре 2016 года Кунгуров получил два года колонии-поселения за "оправдание работы террористической организации". Повод для возбуждения дела – публикация в ЖЖ про Сирию. Дело рассматривала специально вызванная из Самары военная коллегия Приволжского военного суда. Позже стало известно, что его интересы в Европейском суде по правам человека был готов отстаивать другой осужденный – Алексей Навальный.