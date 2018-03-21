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20.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Осужденному за оправдание терроризма тюменскому блогеру ужесточили условия отбывания наказания
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Алексей Кунгуров (2016) | Фото: yandex.ru

Осужденного за оправдание терроризма тюменского блогера Алексея Кунгурова переводят из колонии-поселения в колонию общего режима, передает корреспондент Накануне.RU.
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Информация о смене "формата" колонии за подписью супруги осужденного, Асии Байшихиной, появилась в ЖЖ Кунгурова. Она уточнила, что блогера отправили в штрафной изолятор КП-5 Кургана, и там он провел больше трех месяцев. Каждые 10-20 суток ему якобы просто продлевают содержание в ШИЗО.

"18 января состоялся суд по "перережиму". Решение – перевести Кунгурова для дальнейшего отбывания наказания из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. 13 марта он обжаловал это решение. Суд оставил вердикт без изменения, он вступил в силу. Насколько быстро его отправят в колонию, неизвестно, дело это неспешное. Неизвестно и многое другое. Например, станут ли его вообще туда отправлять. До окончания срока ему осталось три месяца. Возможно, он досидит срок в изоляторе КП-5, а, может быть, ему предъявят какое-нибудь следующее обвинение, и тогда он поедет в СИЗО", - говорится в посте.

Напомним, в декабре 2016 года Кунгуров получил два года колонии-поселения за "оправдание работы террористической организации". Повод для возбуждения дела – публикация в ЖЖ про Сирию. Дело рассматривала специально вызванная из Самары военная коллегия Приволжского военного суда. Позже стало известно, что его интересы в Европейском суде по правам человека был готов отстаивать другой осужденныйАлексей Навальный.

Другие новости по темам: Алексей Кунгуров, ШИЗО, блогер, тюрьма, наказание, УФСИН
21.03.2018 10:12 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
12:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.07.2017 11:07 Мск
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Осужденному за оправдание терроризма тюменскому блогеру ужесточили условия отбывания наказания
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