Аукцион по продаже старинной усадьбы в Екатеринбурге не состоялся

Конкурсная комиссия признала аукцион по продаже Усадебного дома в стиле классицизма несостоявшимся, передает корреспондент Накануне.RU.

В феврале этого года фонд имущества Свердловской области объявил аукцион по продаже Усадебного дома, который располагается в центре города на улице Розы Люксембург, 62. Но по причине отсутствия заявок на участие аукцион не состоялся.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия, на покупателя возлагается ответственность за сохранение объекта.

Напомним, что минимальная цена контракта была обозначена в 13 млн руб.