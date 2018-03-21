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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.03.2018 10:02 Мск (12:02 Екб)
политика | В России
Лавров посоветовал властям Великобритании не нервничать
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(2015) | Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании "успокоиться и не нервничать" из-за дела Скрипаля. Об этом он заявил после переговоров с японским коллегой Таро Коно.
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"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал министр.

При этом Лавров указал на то, что британские власти поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие. "Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.

Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией.

"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", - цитирует его ТАСС.

Министр заявил, что если этот курс будет продолжаться в виде новых антироссийских действий, то Москвой будет применяться принцип взаимности.

При этом Лавров выразил надежду, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием инцидента.

Как ранее сообщалось, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.

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21.03.2018 10:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.03.2018 20:23 Мск
МИД РФ пригласило послов иностранных государств для коллективного обсуждения дела об отравлении Скрипаля








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Лавров посоветовал властям Великобритании не нервничать
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