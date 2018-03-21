Лавров посоветовал властям Великобритании не нервничать

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал властям Великобритании "успокоиться и не нервничать" из-за дела Скрипаля. Об этом он заявил после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал министр.

При этом Лавров указал на то, что британские власти поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие. "Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.

Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией.

"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", - цитирует его ТАСС.

Министр заявил, что если этот курс будет продолжаться в виде новых антироссийских действий, то Москвой будет применяться принцип взаимности.

При этом Лавров выразил надежду, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием инцидента.

Как ранее сообщалось, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.