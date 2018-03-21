Люди не знают к кому обратиться. В Кургане из-за отсутствия ливневки топит подвалы жилых домов

В Кургане вода топит подвалы частных домов в поселках Северном и Малое Чаусово. Это происходит из-за нерабочего состояния ливневой канализации - воде просто некуда уходить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", жители этих домов не знают к кому обратиться за помощью.

"Люди нам говорят - "мы не знаем куда идти", и мы им помогаем несмотря на то, что у нас нет обязанности заниматься ливневкой. В Малое Чаусово мы добровольно в течение недели откачивали воду, что позволило снять остроту проблемы. Для этого силами предприятия было проложено 400 метров водонапорной сети, установлен насос. Соорудили насыпь на улице Репниных, привезли для этого шесть машин песка. "Водный Союз" выполняет не свою работу", - сообщил руководитель предприятия Владимир Овсянников.

Источник поступления воды в Малое Чаусово и на улице Акмолинской в Северном сейчас не найден.

"Исследования территорий подтопления показали, что на наших сетях утечек нет. Вместе с тем, все, что рамках встреч с представителями муниципальной власти мы согласились взять на себя - выполнено", - добавил Овсянников.

Сейчас пока не ясно как именно нужно решать данную проблему, поскольку ливневая канализация не находится на балансе "Водного Союза". Очевидно, что данный вопрос нужно решать администрации Кургана.