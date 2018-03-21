"Плохие" заемщики чаще берут кредиты наличными

в этот день
21.03.18
10:36
В Екб.12:36
Отец Литвиненко назвал имя убийцы своего сына
Секретарю Совбеза пожаловались на реорганизацию МЧС
Прокуратуру просят разобраться с УГМК из-за сноса телебашни в Екатеринбурге
Главное
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии в 2007 году

Тема дня
"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
В Николаеве найден застреленным "герой АТО"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
США ввели новые санкции в отношении россиян
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок
Путин после голосования рассказал, трудный ли был выбор
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 923



Новости
21.03.2018 09:58 Мск (11:58 Екб)
экономика
"Плохие" заемщики чаще берут кредиты наличными
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Доля высокорисковых заемщиков, обращавшихся за кредитом в 2017 г., выросла с 9% до 14%. Чаще всего такие клиенты обращались за кредитами наличными, автокредитами и оформляли кредитные карты, говорится в мониторинге Объединенного кредитного бюро. Аналитики оценили уровень риска потенциальных заемщиков, обращавшихся за кредитами в банки в 2016-2017 гг., а также уровень одобрения кредитных заявок, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В сегменте кредитов наличными доля "плохих" заявителей выросла с 9% до 13%. Одновременно доля "хороших" упала с 41% до 34%. Отмечается, что в целом в 2-17 г. на низкорисковых заемщиков приходилось 33% обращений - на 8% меньше, чем в 2016 г.

Рост доли заявителей с высоким уровнем риска отмечается и в сегменте автокредитов: с 8% до 12%. В сегменте кредитных карт доля заявителей с высоким уровнем риска является наиболее высокой среди всех кредитных продуктов, но за прошедший год она сохранилась на уровне 20%.

Самый значительный рост доли заемщиков с минимальным уровнем риска наблюдается в сегменте ипотечных кредитов: с 54% до 59%. При этом доля "плохих" заявителей снизилась с 5% до 3%. Благодаря значительному снижению процентных ставок, в 2017 г. реализовался отложенный спрос на ипотечные кредиты. Заемщики, откладывавшие решение взять ипотеку на протяжении 2015-2016 гг., снова пошли в банки, объясняет тенденцию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский:

кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки, Депардье, реклама(2016)|Фото: financliga.ru

"Рост числа заявок от "хороших" клиентов обеспечил в свою очередь рост количества одобрений и новых выдач. Также, начиная с третьего квартала 2017 г., стали набирать популярность программы рефинансирования ипотеки, которые изначально предлагаются заемщикам с положительной кредитной историей, что также могло привести к росту доли хороших заявителей в сегменте ипотеки".

По его словам, динамика в сегменте кредитов наличными обусловлена тем, что на фоне оживления рынка розничного кредитования в банки пошло больше заемщиков, испытывающих необходимость в заемных средствах на повседневные расходы или погашение уже существующих кредитов, по которым имеются просрочки платежа.

В целом в 2017 г. банки выдали населению более 34,8 млн кредитов на общую сумму свыше 5,68 трлн руб. По сравнению с 2016 г. количество новых кредитов выросло на 12%, при этом объемы денежных средств увеличились на 37%.

Другие новости по темам: Объединенное кредитное бюро, ОКБ, кредиты наличными, Даниэль Зеленский
21.03.2018 09:58 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:58 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Плохие" заемщики чаще берут кредиты наличными
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+