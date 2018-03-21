"Плохие" заемщики чаще берут кредиты наличными

Доля высокорисковых заемщиков, обращавшихся за кредитом в 2017 г., выросла с 9% до 14%. Чаще всего такие клиенты обращались за кредитами наличными, автокредитами и оформляли кредитные карты, говорится в мониторинге Объединенного кредитного бюро. Аналитики оценили уровень риска потенциальных заемщиков, обращавшихся за кредитами в банки в 2016-2017 гг., а также уровень одобрения кредитных заявок, передает корреспондент Накануне.RU.

В сегменте кредитов наличными доля "плохих" заявителей выросла с 9% до 13%. Одновременно доля "хороших" упала с 41% до 34%. Отмечается, что в целом в 2-17 г. на низкорисковых заемщиков приходилось 33% обращений - на 8% меньше, чем в 2016 г.

Рост доли заявителей с высоким уровнем риска отмечается и в сегменте автокредитов: с 8% до 12%. В сегменте кредитных карт доля заявителей с высоким уровнем риска является наиболее высокой среди всех кредитных продуктов, но за прошедший год она сохранилась на уровне 20%.

Самый значительный рост доли заемщиков с минимальным уровнем риска наблюдается в сегменте ипотечных кредитов: с 54% до 59%. При этом доля "плохих" заявителей снизилась с 5% до 3%. Благодаря значительному снижению процентных ставок, в 2017 г. реализовался отложенный спрос на ипотечные кредиты. Заемщики, откладывавшие решение взять ипотеку на протяжении 2015-2016 гг., снова пошли в банки, объясняет тенденцию генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский:

"Рост числа заявок от "хороших" клиентов обеспечил в свою очередь рост количества одобрений и новых выдач. Также, начиная с третьего квартала 2017 г., стали набирать популярность программы рефинансирования ипотеки, которые изначально предлагаются заемщикам с положительной кредитной историей, что также могло привести к росту доли хороших заявителей в сегменте ипотеки".

По его словам, динамика в сегменте кредитов наличными обусловлена тем, что на фоне оживления рынка розничного кредитования в банки пошло больше заемщиков, испытывающих необходимость в заемных средствах на повседневные расходы или погашение уже существующих кредитов, по которым имеются просрочки платежа.

В целом в 2017 г. банки выдали населению более 34,8 млн кредитов на общую сумму свыше 5,68 трлн руб. По сравнению с 2016 г. количество новых кредитов выросло на 12%, при этом объемы денежных средств увеличились на 37%.