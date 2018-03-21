Посольство РФ в Афинах проверяет информацию о задержании россиянки в Греции

Посольство России в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

По данным ряда СМИ, правоохранители по запросу Мальты задержали Марию Е. 19 марта вечером.

По информации агентства Reuters, задержание связано с тем, что гражданка РФ якобы передала документы, которые изобличают в коррупции мальтийского премьера, журналистке Дафне Каруане Галиции, погибшей в октябре прошлого года в результате взрыва автомобиля.

Напомним, 16 октября на Мальте взорвалась машина журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая занималась расследованием коррупции в стране. Последнее расследование Галиции было посвящено офшорным компаниям, которые были связаны с двумя помощниками премьер-министра Джозефа Муската.