Авария на прикамском нефтепроводе "ЛУКОЙЛа" не нанесла ущерба экологии

В районе поселка Мулянка из-за несанкционированной врезки в нефтепровод "УПН Кылосово – ПНОС" разлилась нефтесодержащая жидкость, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла 20 марта. На место происшествия незамедлительно направлена группа по ликвидации разливов нефти "Лукойл-Пермь", а также спецтехника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Площадь разлива и объем жидкости уточняются.

Экологической обстановке и населению близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.