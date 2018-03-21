"Газпромнефть-Хантос" уточнила данные по извлекаемым запасам на месторождении имени Александра Жагрина

Извлекаемые запасы месторождения имени Александра Жагрина увеличены до 31 млн т нефтяного эквивалента. Комиссия Федерального агентства по недропользованию подтвердила сделанный экспертами "Газпромнефть-Хантоса" геологический прогноз по площади нефтеносности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре организации.

Месторождение отнесено к категории крупных. Оно запущено в конце 2017 г. на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Югры. "Газпром нефть" одобрила в Государственной комиссии по запасам заявку на присвоение новому месторождению имени бывшего главы дирекции по добыче Александра Жагрина, который скоропостижно умер в декабре прошлого года. Под его руководством компания не просто успешно наращивала добычу — этот показатель рос рекордными для отрасли темпами.

"Газпромнефть-Хантос" ведет геологоразведочные работы на новом участке с 2015 г. В кратчайшие сроки в условиях полной автономии подготовлены и проведены сейсморазведочные работы, создана геологическая модель резервуара, пробурена поисково-оценочная скважина глубиной более 3 тыс. м. При испытании основного перспективного объекта первой поисково-оценочной скважиной получили приток безводной нефти с расчетным дебитом 50 "кубов" в сутки.

В 2018 г. организация продолжит геологоразведочные работы на месторождении, в том числе пройдут 3D-исследования, пробурят еще три поисково-оценочные скважины. До 2023 г. здесь планируется пробурить 195 эксплуатационных скважин.