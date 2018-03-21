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"Добавим американской деловитости – будет у нас новый Ленин XXI века" Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко рассказал об основных ошибках избирательной кампании, своих планах на будущее и перспективах левого движения в России.
20.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Политическая крестница Путина? Подрастет поколение, для которого скандальность Собчак, развратное в прошлом поведение, ее заниженная социальная ответственность (вспомним хотя бы матерное требование заткнуть "этих мелких гаденышей") отнюдь не поставили крест на семейной и социальной жизни. Нет, напротив, Собчак с ветерком прокатилась на этом социальном лифте, теперь она культурный идол, мать, жена, редактор глянца, пример для подражания, более того, взобралась на самый политический Олимп – участвовала в выборах президента и строит собственную партию под выборы Госдумы в 2021 году.
20.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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"Газпромнефть-Хантос" уточнила данные по извлекаемым запасам на месторождении имени Александра Жагрина
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Месторождение имени Жагрина Кондинский район ХМАО (2018) | Фото: Газпромнефть - Хантос

Извлекаемые запасы месторождения имени Александра Жагрина увеличены до 31 млн т нефтяного эквивалента. Комиссия Федерального агентства по недропользованию подтвердила сделанный экспертами "Газпромнефть-Хантоса" геологический прогноз по площади нефтеносности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре организации.
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Месторождение отнесено к категории крупных. Оно запущено в конце 2017 г. на перспективном лицензионном участке в Кондинском районе Югры. "Газпром нефть" одобрила в Государственной комиссии по запасам заявку на присвоение новому месторождению имени бывшего главы дирекции по добыче Александра Жагрина, который скоропостижно умер в декабре прошлого года. Под его руководством компания не просто успешно наращивала добычу — этот показатель рос рекордными для отрасли темпами.

"Газпромнефть-Хантос" ведет геологоразведочные работы на новом участке с 2015 г. В кратчайшие сроки в условиях полной автономии подготовлены и проведены сейсморазведочные работы, создана геологическая модель резервуара, пробурена поисково-оценочная скважина глубиной более 3 тыс. м. При испытании основного перспективного объекта первой поисково-оценочной скважиной получили приток безводной нефти с расчетным дебитом 50 "кубов" в сутки.

Месторождение имени Жагрина Кондинский район ХМАО(2018)|Фото: Газпромнефть - Хантос

В 2018 г. организация продолжит геологоразведочные работы на месторождении, в том числе пройдут 3D-исследования, пробурят еще три поисково-оценочные скважины. До 2023 г. здесь планируется пробурить 195 эксплуатационных скважин.

Месторождение имени Жагрина Кондинский район ХМАО(2018)|Фото: Газпромнефть - Хантос

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21.03.2018 09:42 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
11:42 Екб


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"Газпромнефть-Хантос" уточнила данные по извлекаемым запасам на месторождении имени Александра Жагрина
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