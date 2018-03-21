У мэрии Екатеринбурга нет данных о перекрытии улиц в день сноса недостроенной телебашни

В ближайшую субботу, 24 марта, в Екатеринбурге запланирован снос недостроенной телебашни. Однако никаких данных о перекрытии улиц в районе работ по демонтажу, о чем сообщили некоторые СМИ, пока нет.

Ранее газета "Вечерний Екатеринбург", которая публикует все официальные документы городской администрации, сообщила, что глава администрации уральской столицы Александр Якоб подписал постановление о перекрытии улиц в субботу, 24 марта: уточнялось, что с 8.00 до 10.00 будут перекрыты улицы Степана Разина (на участках от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (на отрезке от Розы Люксембург до Степана Разина). Однако затем данное сообщение было удалено с сайта издания.

"По уточненным данным, глава администрации Екатеринбурга не подписывал постановление о перекрытии улиц. Редакция "Вечернего Екатеринбурга" приносит свои извинения читателям", - гласит новое сообщение.

Отметим, на сайте мэрии такого постановления нет. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил Накануне.RU, что информации о перекрытии улиц в данный момент нет.

Напомним, о том, что снос недостроенной телебашни состоится именно 24 марта, уже официально заявили в городском метрополитене.