Жителя Кургана будут судить за кражу щенка служебной собаки из кинологического питомника

Строители, которые в прошлом году работали на территории Центральной кинологической службы УМВД Зауралья, не только трудились, но и употребляли спиртные напитки. Одна из таких пьянок побудила 38-летнего рабочего к краже.

Осенью 2017 года обвиняемый работал там в составе подрядной бригады, в том числе ремонтировал вольеры, предназначенных для служебных собак, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Вечером 23 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник незаконно проник в вольер, откуда тайно похитил щенка немецкой овчарки по кличке "Гроза", после чего с места преступления скрылся.

"В ходе расследования получена достаточная совокупность доказательств, похищенная собака была найдена и возвращена представителю потерпевшего, обвиняемым даны изобличающие себя показания", - добавили в надзорном ведомстве.